كوبا.. تعيين أول رئيس وزراء منذ عقود

عيّن الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، السبت، وزير السياحة مانويل ماريرو كروز، رئيساً للوزراء ليصبح أول رئيس حكومة في البلاد منذ عقود، بموجب دستور جديد يسعى إلى تحقيق اللامركزية.

وصدقت الجمعية الوطنية على تعيين ماريرو (56 عاما) وهو مهندس معماري وموظف سابق في شركة "جافيوتا" للسياحة، التي يديرها الجيش. وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد فرضت عقوبات على فنادقها.

وقاد ماريرو، وزير السياحة لمدة 15 عاماً، نمو الصناعة لتصبح الأهم في كوبا وأبرم عشرات الشراكات مع الشركات الأجنبية، وأقام روابط واسعة مع القطاع الخاص المتنامي.

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وعلى عكس العديد من الدول الأخرى التي يلعب فيها رؤساء الوزراء في كثير من الأحيان أدواراً سياسية مركزية، يتضمن المنصب في كوبا إشرافا يوميا على مجلس الوزراء وتنفيذ السياسة.



وكان الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو رئيسا للوزراء حتى عام 1976 عندما تم إلغاء المنصب. وتنازل كاسترو عن السلطة في عام 2006 إلى شقيقه راؤول وتوفي في عام 2016. وتنحى راؤول عن الرئاسة في 2018 لكنه لا يزال يتولى قيادة الحزب الشيوعي.