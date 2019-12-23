الإمارات: نرفض أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، الاثنين، أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي تؤكد التزام السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية.

موضوع يهمك قال صلاح خاشقجي ابن الصحفي جمال خاشقجي، اليوم الاثنين، إن القضاء السعودي "أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال... نجل خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا به السعودية

وصرح أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بأن تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

وأكد وقوف الإمارات التام مع السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي، الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشدداً على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

يذكر أن النيابة العامة في السعودية أعلنت، الاثنين، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحافي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

كما لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.