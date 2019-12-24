برلمان تركيا يدرس مشروع قانون لنشر قوات في ليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء إنه ربما تكون هناك حاجة لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا، لافتا إلى أن البرلمان يعمل على ذلك.

وأضاف المتحدث أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فايز السراج.

كان البرلمان التركي، أقر اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الليبية، التي وقعها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.

ووقعت أنقرة وحكومة الوفاق أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعاً، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها اليونان انتهاكاً للقانون الدولي.

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وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول منها مصر واليونان انتهاكاً للقانون الدولي.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر.

يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.