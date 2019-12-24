مقتل 26 على الأقل إثر سقوط حافلة من فوق تلة في إندونيسيا

قالت وسائل إعلام في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن حافلة سقطت من فوق تلة على ارتفاع 150 متراً في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصاً وإصابة 21.

ونقلت التقارير الإعلامية عن الشرطة قولها إن الحافلة التي كانت تنقل حوالي 50 راكباً تحطمت، وهي في طريقها من مدينة بنجكولو إلى مدينة بالمبانج على جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا.

وقال ضابط شرطة يدعى ريسكي لقناة تي.في وان إن السلطات تتحرى سبب الحادث.

وأظهرت صور بعض الأشخاص يحاولون انتشال حطام الحافلة من نهر في أحد الأودية.

وتشيع في إندونيسيا حوادث المرور حيث تمر الطرق في كثير من الأحيان عبر تضاريس وعرة، وغالباً ما تفتقر السيارات إلى الصيانة المناسبة.