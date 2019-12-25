الرئيس المصري: يجب أن يكون هناك جيش وطني موحد بليبيا

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة "أن يكون هناك جيش وطني موحد في ليبيا، متحدثاً عن محاولات دولية عديدة للتوصل لحل في البلاد. وقال: "نسعى لحل سياسي في ليبيا يحافظ على وحدة أراضيها".

وكان السيسي ذكر في وقت سابق اليوم الأربعاء أن "اشتداد الأزمة في ليبيا حاليا، قد يدفع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة، إلى البحث عن حل سياسي جدي، يمنع تفاقم الأمور" وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية عبر موقعها على الإنترنت.

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وعلى هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم جنوب القاهرة قال الرئيس السيسي، إن "مصر تسعى إلى حل سياسي في ليبيا يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة هناك وجيش وطني موحد"، مشيرا إلى أن "هناك محاولات دولية عديدة للتوصل لحل سياسي للأزمة".

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا.

وكان السيسي طالب خلال اتصال هاتفي في 19 ديسمبر الحالي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإنهاء الأزمة الليبية من خلال مقترب شامل يتضمن جميع جوانب القضية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية، حيث أكدت ميركل حرصها على تبادل وجهات النظر والرؤى مع السيسي فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، وذلك في ضوء دور مصر الفاعل في المنطقة وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.