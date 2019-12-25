المكسيك تدعو بوليفيا لإنهاء ترهيب سفيرها ودبلوماسييها

ذكرت وزارة الخارجية المكسيكية، الثلاثاء، أن قوات الأمن البوليفية ومسؤولي المخابرات ما زالوا يطوّقون سفارة المكسيك في لاباز ويواصلون ترهيب السفير والدبلوماسيين الآخرين.

وقالت الوزارة إنها تشعر "بقلق عميق" إزاء مراقبة "مفرطة" لمقر إقامة السفير والسفارة في بوليفيا من قبل نحو 150 فرداً من المخابرات والأمن هناك.

كان الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قال في وقت سابق إن مراقبة المنشآت الدبلوماسية المكسيكية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية تراجعت منذ يوم الاثنين، لكن "أشياء كثيرة" ما زال يتعين حلها.

وقال: "لدي أنباء عن أن المراقبة الشديدة على سفارتنا في بوليفيا تراجعت بشدة".

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ورفض لوبيز أوبرادور خلال إفادة حكومية دورية التعليق على ما دفع بوليفيا للتصرف مثلما تقول حكومته.

واتجهت بوليفيا صوب اليمين منذ استقالة الرئيس السابق الاشتراكي إيفو موراليس في نوفمبر عقب انتخابات رئاسية. ويتولى السلطة في بوليفيا حالياً الرئيسة المؤقتة جنين أنييس السيناتور المحافظة السابقة والمعارضة لموراليس.

ومنح اليساري لوبيز أوبرادور حق اللجوء لموراليس الموجود حالياً في الأرجنتين. وأشارت حكومة بوينس آيرس إلى أنها ستمنحه أيضاً اللجوء السياسي.