روسيا تتهم الأمم المتحدة بالتغاضي عن تأخير تأشيرات أميركية

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالتغاضي عما تقول موسكو إنه تأخير من جانب الولايات المتحدة في إصدار التأشيرات للمسؤولين الروس الذين يسعون للسفر إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتقول موسكو إن واشنطن تؤخر عن عمد إصدار التأشيرات للمسؤولين الروس المسافرين إلى مقر الأمم المتحدة وهي خطوة اعتبرت أنها قد تضر بشكل أكبر بالعلاقات المتوترة بين البلدين.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان أن بعض مسؤولي وزارة الدفاع الذين كان من المقرر أن يسافروا إلى مقر الأمم المتحدة اضطروا إلى الانتظار "شهورا" للحصول على تأشيرات.

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وأضافت "من الملاحظ أن كل ذلك يحدث في ظل تغاض كامل من الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتجاهل فعليا انتهاكات الولايات المتحدة لميثاق الأمم المتحدة".

واستدعت روسيا دبلوماسيا أميركيا كبيرا في سبتمبر/أيلول الماضي للاحتجاج على ما وصفته برفض واشنطن غير المقبول لإصدار تأشيرات لأعضاء وفد روسي مسافر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.