مسؤول أفغاني: طالبان تنصب كميناً وتخطف 26 ناشط سلام

نصب مسلحو حركة طالبان كميناً لقافلة سلام غرب أفغانستان، وخطفت ستة وعشرين ناشطاً من أعضاء حركة سلام، حسبما أفاد ناطق باسم الشرطة الأفغانية، اليوم الأربعاء.

ونصب عناصر الحركة الكمين في منطقة بالا بولوك في ولاية فرح أمس الثلاثاء. وقال مهيب الله مهيب الناطق باسم شرطة الولاية إن طالبان أجبرت قافلة من ست سيارات على التوقف، ثم دخلوا السيارات وقادوها وبها النشطاء إلى موقع مجهول.

وبحسب مهيب، فإن الشرطة أطلقت عملية لتحديد موقع النشطاء، الذين كانوا يتنقلون بين القرى في مسيرة من أجل السلام، وتحريرهم.

غير أن بسم الله وطن دوست من حركة السلام الشعبية في أفغانستان، التي ينتمي لها النشطاء، قال إن سبعة وعشرين من أعضاء الحركة خطفتهم طالبان في هجوم ولاية فرح. ولم يتسن الوقوف على سر تباين الأرقام على الفور.

أما طالبان التي تنشط في ولاية فرح، فلم تعلن مسؤوليتها عن عملية الخطف.

غير أن وطن دوست قال إن زعماء القبائل في الولاية أطلقوا على الفور مساعي للتفاوض مع طالبان لإطلاق سراح النشطاء المخطوفين. وأضاف أن خطوط الهواتف الأرضية قطعت في المنطقة، ما يجعل الاتصالات والحصول على المعلومات من المنطقة مسألة بالغة الصعوبة.

وتسيطر حركة طالبان فعلياً على نصف مساحة أفغانستان تقريباً، لكنها تواصل شن هجمات شبه يومية تستهدف القوات الأفغانية والأميركية، فضلاً عن مسؤولين حكوميين، حتى أثناء إجراء محادثات سلام مع المبعوث الأميركي، زلماي خليل زاد، الذي يضطلع بمهمة إنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما، أطول حرب أميركية.

ونظم نشطاء حركة السلام الشعبية في أفغانستان آخر مسيراتهم يوم الجمعة، في مقاطعة هلمند جنوب البلاد، معقل حركة طالبان.

وفي سلسلة مسيرات مماثلة في أكتوبر/ تشرين الأول، اختطفت طالبان ستة ناشطين من الحركة في مقاطعة لوغار شرق أفغانستان، لكنها أطلقت سراحهم في نفس اليوم.