مقتل 80 إرهابياً و7 جنود بهجوم عنيف في بوركينا فاسو

قتل سبعة جنود والعديد من المدنيين و80 "إرهابياً" في هجوم على مفرزة من الجيش في أربيندا شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت هيئة أركان الجيش في بيان، الثلاثاء.

ووصف البيان الهجوم بالعنيف، وقال "هاجم عدد كبير من الإرهابيين بشكل بالغ العنف ومتزامن مفرزة من الجيش وسكانا في أربيندا" في ولاية سوم.

وأضاف الجيش أنه في المقابل "تكبدنا سبعة قتلى هم 4 جنود وثلاثة من الدرك و20 جريحاً (..) كما سقط العديد من القتلى المدنيين".

وتابع البيان أن الجيش "صادر نحو مئة دراجة نارية وأسلحة وكمية كبيرة من الذخائر".

وأكدت قيادة الجيش "بدء مطاردة الإرهابيين الذين تقهقروا إزاء ردّ عناصر المفرزة" بالتنسيق مع "سلاح الجو".

وكان الجيش قد أعلن في 16 كانون الأول/ديسمبر تحييد أربعة إرهابيين في بيلهورو في شمال البلاد.

ومنذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت السلطات الدفاعية والأمنية في بوركينا فاسو قتل مئة من المسلحين المتطرفين في عمليات عدة، وهي حصيلة يتعذر التأكد منها من مصادر مستقلة.