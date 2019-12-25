وثائقي لـ"العربية" يكشف أسرارا جديدة عن "دولة البشير الإخوانية"

وثائقي حصري على #العربية | #الأسرار_الكبرى .. "جماعة الاخوان".. تسجيلات سرية ومشاهد حصرية تعرض لأول مرة تكشف كيف تمكن #البشير وقيادات نظامه من رموز #الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة في #السودان

مساء يوم الجمعة الساعة 8:00 GMT والساعة 11:00 KSA على شاشة #العربية pic.twitter.com/580fzNAchI — العربية (@AlArabiya) December 24, 2019

تعرض قناة "العربية"، الجمعة، وثائقيا حصريا بعنوان "الأسرار الكبرى.. جماعة الإخوان"، تكشف خلاله عن تسجيلات سرية ومشاهد حصرية، تعرض لأول مرة، عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير وقيادات نظامه من رموز الإخوان.

يستعرض الوثائقي كيف وصل البشير إلى الحكم في السودان بانقلاب عسكري، ليقوم بعمليات إحلال وإبدال بين الموظفين، على أساس القرب بالولاء.

الوثائقي يكشف كيف تمكن البشير وأعوانه من رموز الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة في السودان.

الوثائقي يعرض على شاشة "العربية"، الجمعة، في تمام الـ 8 مساء بتوقيت غرينتش (11 مساء بتوقيت السعودية).