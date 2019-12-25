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وثائقي لـ"العربية" يكشف أسرارا جديدة عن "دولة البشير الإخوانية"

المصدر: العربية.نت
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تعرض قناة "العربية"، الجمعة، وثائقيا حصريا بعنوان "الأسرار الكبرى.. جماعة الإخوان"، تكشف خلاله عن تسجيلات سرية ومشاهد حصرية، تعرض لأول مرة، عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير وقيادات نظامه من رموز الإخوان.

يستعرض الوثائقي كيف وصل البشير إلى الحكم في السودان بانقلاب عسكري، ليقوم بعمليات إحلال وإبدال بين الموظفين، على أساس القرب بالولاء.

الوثائقي يكشف كيف تمكن البشير وأعوانه من رموز الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة في السودان.

الوثائقي يعرض على شاشة "العربية"، الجمعة، في تمام الـ 8 مساء بتوقيت غرينتش (11 مساء بتوقيت السعودية).

كلمات دالّة

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