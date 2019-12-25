15 جريحاً في هبوط اضطراري لمروحية في روسيا

قال مسؤولون روس إن 15 شخصا أصيبوا بعد أن هبطت مروحية ركاب هبوطا اضطراريا في سيبيريا صباح اليوم الأربعاء. وأوضح مسؤولو فرع وزارة الطوارئ في سيبيريا أن مروحية من طراز إم آي-8 تقل على متنها 21 راكباً وثلاثة من أفراد الطاقم علقت في عاصفة ثلجية بعد وقت قصير من إقلاعها في قرية بايكيت.

وسقطت المروحية عند الهبوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى ويخضع اثنان منهم للجراحة، وفقا لمسؤولي الرعاية الصحية. وفتحت الشرطة تحقيقا في أسباب الحادث.

وتعمل المروحية إم آي-8، التي يطلق عليها اسم هيب من قبل حلف الناتو، بمحركين توربينيين متوسطين، وصممت خلال حقبة الاتحاد السوفيتي وتستخدم على نطاق واسع في روسيا كطائرة نقل.

وأصبحت عمليات الهبوط القاسية وغيرها من حوادث مروحيات إم آي-8 شائعة إلى حد ما في روسيا خلال الأشهر الأخيرة.