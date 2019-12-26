صاروخ يجبر نتنياهو على الاختباء.. وإسرائيل تقصف غزة

ذكرت قنوات تلفزيونية إسرائيلية أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة على مدينة عسقلان، الأربعاء، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمدينة في إطار حملته الانتخابية، مما اضطره للجوء إلى مكان آمن لفترة وجيزة. وردت إسرائيل بقصف على غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ على مدينة عسقلان التي تبعد 12 كيلومتراً عن قطاع غزة، وقال إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت الصاروخ.

من قصف غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. ويخضع قطاع غزة لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وخلال الشهر الماضي تبادلت حركة الجهاد الإسلامي في غزة إطلاق النار مع إسرائيل خلال أعمال عنف استمرت يومين.

وعرضت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية لقطات لنتنياهو وهو محاط بحراسه، الذين رافقوه للنزول من على منصة.

ويستعد نتنياهو لخوض الانتخابات الداخلية على زعامة حزب ليكود، الخميس.

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وذكرت القنوات أنه تم نقل نتنياهو إلى ملجأ للحماية من القنابل بعد أن دوت صفارات الإنذار إثر إطلاق صاروخ، ثم عاد لاستئناف نشاطه الانتخابي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ نتنياهو بزعامة ليكود رغم أنه يواجه معركة صعبة قبيل الانتخابات العامة المقررة في مارس/ آذار، والتي ستكون الثالثة خلال عام بعد أن أخفق هو ومنافسه بيني جانتس في تحقيق الأغلبية خلال الانتخابات في المرتين السابقتين.

هذا وقامت طائرات الاحتلال الإسرئيلي بقصف مواقع في غزة، منها ضرب محيط ميناء خان يونس الجديد بصاروخ مروحي وصاروخين حربيين، وقصف موقع عسقلان شمال غربي القطاع بـ 3 صواريخ مروحية وصاروخين حربيين.