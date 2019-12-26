الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 100 ألف مدني خلال عقد بأفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن أكثر من 100 ألف مدني أفغاني قتلوا أو جرحوا خلال العقد المنصرم، في وقت جددت دعواتها لإنهاء النزاع الدامي المستمر منذ 18 عامًا.

وجاء الإعلان بينما تتواصل المحادثات بين حركة طالبان وواشنطن بهدف إنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاوضات في أيلول/سبتمبر رداً على هجمات نفّذها المتمردون.

لكن القتال لا يزال متواصلا في أنحاء البلاد بينما يدفع المواطنون الأفغان الثمن الأكبر للعنف.

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميشي ياماموتو في بيان "أقر بحزن شديد أن عدد الضحايا في صفوف المدنيين تجاوز مؤخراً 100 ألف في السنوات العشر الماضية فقط، منذ بدأت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) تسجيل الضحايا المدنيين بشكل منتظم".

وأضاف "تحضّ الأمم المتحدة المشاركين في جميع جهود السلام بالتفكير بملايين الأفغان العاديين، خصوصًا ضحايا النزاع الذين يريدون فرصة للعيش بسلام ليتمكنوا من إعادة بناء حياتهم".

نشرت الحصيلة الجديدة بعد أيام من إعلان المسؤولين النتائج الأولية الجديدة لانتخابات أفغانستان الرئاسية الأخيرة التي تظهر أن الرئيس أشرف غني يتّجه للفوز بولاية ثانية.

وتحدثت الأمم المتحدة في وقت سابق هذا العام عن مقتل عدد "غير مسبوق" من المدنيين أو إصابتهم في أفغانستان بين الأول من تموز/يوليو و30 أيلول/سبتمبر من العام الجاري، مشيرة إلى أن 1174 شخصًا قتلوا وجرح 3139 في تلك الفترة.

وتوصل إحصاء للأمم المتحدة إلى أن عام 2018 كان الأكثر دموية منذ بدأ تسجيل الضحايا، حيث لقي 3804 من المدنيين حتفهم جرّاء الحرب، بينهم 927 طفلاً.