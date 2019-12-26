انتحار اثنين من طالبي اللجوء في اليونان

ذكرت منظمة خيرية، الخميس، أن اثنين من طالبي اللجوء كانا يعيشان في فندق مكتظ باللاجئين، أقدما على الانتحار.

وأعلنت منظمة "منتدى اللاجئين" في اليونان العثور على الرجلين، وهما أفغاني عمره نحو 32 عاماً، وعراقي (30 عاماً)، ميتين في قرية موريس القريبة من الحدود مع مقدونيا الشمالية.

وقالت المنظمة: "وصلتنا أنباء سيئة من موريس، فقد أقدم شابان على الانتحار أمس واليوم".

وأضافت أنهما كانا يعيشان في فندق يسكنه بين 350 و400 لاجئ في موريس.

وعثر على الأفغاني، الأربعاء، مشنوقاً قرب جسر ليس بعيداً عن الفندق، بينما عُثر على العراقي مشنوقاً في أحد ممرات الفندق.

وذكرت السلطات اليونانية أن أكثر من 40 ألف مهاجر ولاجئ يعيشون غالباً في ظروف صعبة للغاية في مخيمات بالعديد من الجزر اليونانية.

موضوع يهمك سيطر الجيش الليبي، اليوم الخميس، على معسكر التكبالي بالكامل الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط... الجيش الليبي يسيطر على معسكر تكبالي ويتقدم نحو وسط طرابلس المغرب العربي

وتعاني اليونان من أزمة المهاجرين التي بدأت في 2015 عندما تدفق عشرات الآلاف في قوارب متهالكة من تركيا المجاورة.

ولفتت منظمة أطباء بلا حدود إلى معاناة الأطفال في مخيمات اللجوء اليونانية، وعبرت عن مخاوفها من مخاطر إقدام بعض المهاجرين على الانتحار.