تونس.. "الحزب الدستوري" يطلب جلسة برلمانية لمناقشة زيارة أردوغان

أعلنت وكالة الأنباء التونسية على" تويتر" أن كتلة الحزب الدستوري الحر طالبت بعقد جلسة عامة استثنائية بخصوص زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس.

وكانت الرئاسة التركية أعلنت أن الرئيس أردوغان وصل، الأربعاء، إلى تونس في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

موضوع يهمك وجهت المحامية التونسية، وفاء الشاذلي، كلمة نارية حول زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المشبوهة إلى تونس.وقالت... محامية توجه رسالة نارية حول زيارة أردوغان لتونس المغرب العربي

وقال أردوغان، من تونس، إن بلاده تود أن يتم حل مشكلة الليبيين بالمفاوضات، مضيفاً: "العلاقة واضحة بيننا وبين ليبيا"، مشدداً على أنه: "نتواصل مع (فايز) السراج واستدعيناه لإسطنبول ووقعنا اتفاقيات". وقال: إذا مرَّر البرلمان قرار تقديم الدعم العسكري إلى ليبيا سننفذه.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي جمعه بالرئيس التونسي، قيس سعيد، في تونس: "تحدثت مع (بوريس) جونسون وأبلغته أن مشاركة تونس والجزائر بؤتمر برلين حول ليبيا مهمة"، مؤكداً أنه يجب "إعلان وقف النار في ليبيا في أقرب وقت".

كما كانت قناة "تي.آر.تي عربي" أعلنت على تويتر، نقلاً عن مصادر رئاسية أن الرئيسين التركي والتونسي يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا.

كما ذكرت أن أردوغان رافقه وفد رفيع المستوى، ضمَّ وزيرَي الدفاع والخارجية ومدير المخابرات خلال زيارته إلى تونس.

وأفاد مراسل قناتي "العربية والحدث"، نقلاً عن مصادر ليبية، أن وفداً رفيع المستوى من حكومة الوفاق على رأسه فايز السراج وصل تونس على متن طائرة خاصة، بعد ربع ساعة من وصول أردوغان.