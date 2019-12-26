غرق قارب مهاجرين ببحيرة "وان" التركية.. ووفاة 7

ذكر مكتب حاكم إقليم بدليس التركي، اليوم الخميس، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم بينما تم إنقاذ 64 آخرين عندما غرق قارب يقل مهاجرين في بحرية "وان" في شرق البلاد.

وقال المكتب، في بيان، إن القارب غرق بعدما انقلب لدى اقترابه من منطقة "عادل جيفاز" في بدليس الواقعة على السواحل الشمالية للبحيرة. وقع الحادث في نحو الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي.

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والبحيرة قريبة من الحدود مع إيران وعادة ما يعبر منها المهاجرون إلى تركيا في طريقهم صوب أوروبا. ولم يتضح لماذا كان المهاجرون يستقلون القارب في بحيرة "وان" الواقعة بالكامل داخل الحدود التركية.

وقال مكتب الحاكم إن 5 أشخاص عثر عليهم بعد أن لفظوا أنفاسهم وتوفي آخران في مستشفى، في حين نقل الناجون إلى مستشفيات وأماكن إيواء قريبة.

وأضاف أن قوات الأمن وفرق الاستجابة الطارئة وغواصي الشرطة يقومون بعمليات بحث.