لبنان.. دياب يواصل مشاوراته وأنباء عن حكومة اختصاصيين

وسط ترقب لشكل الحكومة الجديدة في لبنان، تشير مصادر محلية لقناتي "الحدث" و"العربية" إلى أنها ستكون مصغرة بخطوات عملية بعيدة عن الحكومات الثلاثينية الفضفاضة التي اعتادها اللبنانيون في السنوات السابقة، أي أن لا يتجاوز عدد الوزراء الثمانية عشر وزيرا بحيث تكون حكومة استثنائية انتقالية.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن ترجيح تشكيل حكومة تكنوقراط ستساعد رئيس الحكومة المكلف حسان دياب على تقليص عدد الوزارات الذي كان يتم رفعه لتأمين التمثيل اللازم للكتل السياسية في مجلس النواب، لا سيما حقائب وزراء الدولة مع ضرورة الحفاظ فقط على الوزارات المرتبطة بإنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي.

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وفي هذا الإطار ذكرت وسائل إعلام محلية أن دياب أطلع الرئيس ميشال عون على أسماء بعض الوزراء الجدد.

وكان دياب قد أشار في وقت سابق إلى أن هدفه تشكيل حكومة مصغرة من نحو 20 وزيراً، وأن تشكيلها قد يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع.

في وقت ذكرت مصادر صحافية أن اتصالات جرت لاختصار مدة تشكيل الحكومة خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين.

يذكر أنه وبعد 64 يوماً على انطلاق الحراك الشعبي في لبنان واستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وبعد تأجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد مرتين، تم تكليف الوزير السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة بأكثرية 69 صوتاً.

ومع أن رئيس الحكومة المكلّف هو شخصية غير سياسية وأقرب إلى التكنوقراط باعتباره أستاذا جامعيا وشغل منصب وزير التربية في وقت سابق، إلا أن الأكثرية التي حصل عليها أتت من فريق الثامن من آذار المحسوب على المحور الإيراني. إذ حصل على أصوات كتلة "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير جبران باسيل، وكتلة "التنمية والتحرير" برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله"، إضافةً إلى كتلة "اللقاء التشاوري" التي تضمّ 6 نواب سنّة معارضين للحريري.