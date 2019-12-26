مقتل 6 جنود أفغان في تفجير سيارة ملغومة شمال البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن ستة جنود قتلوا في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف مجمعا للجيش شمال البلاد صباح اليوم الخميس. وسرعان ما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وبعد وقت قصير من تفجير السيارة الملغومة خارج القاعدة العسكرية الصغيرة في ولاية بلخ، اقتحم مسلحون المجمع وتبادلوا إطلاق النار مع القوات الأفغانية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن "ثلاثة جنود أفغان أصيبوا في الانفجار وما تلاه من هجوم إرهابي". وقال منير فرهاد، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن القتال داخل المجمع استمر لساعات قبل التصدي للمهاجمين.

إلا أن حركة طالبان زعمت أنها ألحقت أعدادًا أكبر من الإصابات في صفوف القوات الأفغانية واستولت أيضًا على القاعدة وصادرت كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة، وفقًا لتغريدة بثها المتحدث باسم الحركة.

ومعلوم أن طالبان تنشط في بلخ منذ فترة. واستهدفت الحركة نقطة تفتيش تابعة للجيش في مديرية دولت آباد بالولاية يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود أفغان في الأقل وإصابة ستة آخرين - ثلاثة جنود وثلاثة من عملاء المخابرات.

وفي ذلك الوقت، قالت طالبان إنها أسرت أيضًا أربعة جنود أفغان وصادرت أسلحة وذخيرة من نقطة التفتيش.

وقال طالب منغال، المتحدث باسم حاكم الولاية، الخميس، إن قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق انفجرت في دورية للشرطة في ولاية خوست الشرقية، ما أسفر عن إصابة خمسة في الأقل من رجال الشرطة.