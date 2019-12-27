تركيا تعتقل 20 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش

أعلنت الشرطة التركية، الخميس، اعتقال نحو 20 شخصاً في إسطنبول للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في إطار حملتها ضد المتطرفين قبل احتفالات رأس السنة الجديدة.

وشنت الشرطة عمليات مداهمة متزامنة، الثلاثاء والأربعاء، على 48 موقعاً في أكبر مدن البلاد، بحسب المصادر التي أكدت اعتقال 20 شخصاً يشتبه بأنهم أعضاء في التنظيم المتطرف.

وفي عام 2017 تعرض نادٍ ليلي في إسطنبول إلى هجوم في ليلة رأس السنة قتل خلاله 39 شخصاً، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

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ومنذ تشرين الأول/أكتوبر كثفت تركيا جهودها لإعادة مسلحي التنظيم إلى بلادهم الأصلية بعد هجومها على شمال سوريا.

وانتقدت أنقرة الدول الغربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب التنظيم في سوريا والعراق، ودعتها مراراً إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص.