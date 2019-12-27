اصطدام سفينة بالشاطئ.. وإغلاق مضيق البوسفور بإسطنبول

ذكرت مكتب عمدة اسطنبول وشاهد أن سفينة بضائع اصطدمت بالشاطئ في مضيق البوسفور في تركيا اليوم الجمعة مما دفع السلطات لإغلاق الممر المزدحم ويمر عبر أكبر مدينة تركية.

وقال مكتب العمدة إن الحادث لم يسفر عن قتلى أو مصابين مضيفا أن السفينة أبلغت بوجود عطل في المحرك قبل برهة الاصطدام. وأشار إلى أن مضيق البوسفور مغلق مؤقتا أمام حركة الملاحة فيما يجري قطر السفينة.

موضوع يهمك يبدو أن رسالة الرئيس العراقي، برهم صالح، التي وجهها، الخميس، إلى البرلمان، واضعاً استقالته بين يديه، أحرجت نواب العراق... برلمان العراق حائر.. "رسالة الرئيس ليست استقالة" العراق

وكشفت بيانات "رفينيتيف أيكون" للشحن أن السفينة سونجا إريدم التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في إسطنبول.

ويندر هذا النوع من الحوادث في مضيق البوسفور الذي يعد من أكثر الممرات المائية ازدحاما بحركة النقل على مستوى العالم وشديد

الأهمية لروسيا وغيرها من البلدان المطلة على البحر الأسود.

وأحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خططا في الأسابيع القليلة الماضية لحفر قناة عند الأطراف الغربية من اسطنبول لتخفيف حركة الملاحة في البوسفور على الرغم من معارضة رئيس البلدية الجديد للمدينة وخبراء في مجال البيئة ومئات الأشخاص.