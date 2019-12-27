نتنياهو يعلن فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة الليكود

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في آذار/مارس 2020.

وكتب نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد على موقع تويتر بعد ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع "أنه انتصار كبير! شكراً لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم".

وأظهرت نتائج أولية تحقيق نتنياهو فوزاً مريحاً على منافسه، جدعون ساعر، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بعد ساعات.

موضوع يهمك رد الجيش السوداني على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "ليس لدينا مرتزقة في ليبيا"، نافيا وجود أي منتسب لقوات... الجيش السوداني يرد على أردوغان: ليس لدينا مرتزقة بليبيا العرب و العالم

وأضاف نتنياهو: "بمساعدة الله ومساعدتكم، سأقود الليكود إلى فوز كبير في الانتخابات المقبلة".

وأدلى نحو 57 ألفاً من أعضاء الليكود في أنحاء البلاد بأصواتهم طوال نهار الخميس.