انتشار أمني وباصات في لبنان.. متظاهرون يطوقون منزل دياب

تجمع عشرات المتظاهرين، السبت، أمام منزل الرئيس المكلف بتأليف الحكومة اللبنانية حسان دياب، في منطقة تلة الخياط.

وردد المحتجون الذين وصلوا منزل دياب عبر باصات نقل من مختلف المناطق، شعارات تطالبه بالتنحي عن التشكيل، وبأن يكون رئيس الحكومة "من رحم الحراك حتى يحارب الفساد".

موضوع يهمك وسط ترقب لشكل الحكومة الجديدة في لبنان، تشير مصادر محلية لقناتي "الحدث" و"العربية" إلى أنها ستكون مصغرة بخطوات عملية... لبنان.. دياب يواصل مشاوراته وأنباء عن حكومة اختصاصيين العرب و العالم

كما أطلق عدد منهم مفرقعات بالقرب من المنزل، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي، وذلك بحسب ما أفادت به الوكالة الرسمية للأنباء في لبنان.

الجيش: "لن نترك المندسين"

يذكر أن الجيش اللبناني، كان أعلن منذ أيام أن قواته تستخدم القوة القانونية المشروعة وتحمي المتظاهرين في الساحات، موضحاً أنه لا تمييز بالتوقيف ولا باستخدام القوة.

وقال قائد الجيش حينها: "طلبنا تقارير حول الذين تعرضوا للعنف داخل السجون". وأضاف "لم ولن ننسحب ولن نترك المتظاهرين كما لن نترك المندسين للتخريب".

وأوضح أن أوامر الجيش اللبناني "هي حماية المتظاهرين السلميين مع الحفاظ على حرية الآخرين"، لافتا إلى أن هدر دماء المتظاهرين واستخدام الأسلحة خطوط حمر بالنسبة لقوات الجيش.

انقسام حول تكليف دياب

إلى ذلك، انقسمت مجموعات الحراك الشعبي بالنسبة إلى تكليف حسّان دياب بين من تحدّث عن عدم شفافيته وبين من دعا إلى التريّث لتبيان المسار الذي ستسلكه مشاورات تشكيل الحكومة، يبدو أن الغلبة ستميل نحو عدم لقاء الرئيس المكلّف باعتبار أن مطالبهم معروفة ولا تحتاج إلى مشاورات.

يذكر أن معظم الكتل النيابية كانت أجمعت في وقت سابق على تشكيل حكومة اختصاصيين إنقاذية ومن المستقلّين، وهو ما أكد عليه أيضاً الرئيس المكلّف حسان دياب في الاستشارات النيابية المُلزمة وغير المُلزمة.