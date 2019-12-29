البيت الأبيض: أميركا تراقب كوريا الشمالية والوضع مقلق

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، روبرت أوبراين، الأحد، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها كوريا الشمالية وترى أن الوضع هناك مقلق لكن خطوط التواصل مفتوحة بين البلدين.

وأضاف أوبراين لشبكة (إيه.بي.سي) أن واشنطن تريد إلزام زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، بتعهداته إزاء نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

والثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه يأمل أن تكون الهدية التي هددت كوريا الشمالية بتقديمها في عيد الميلاد، زهرية وليس تجربة صاروخية جديدة يمكن أن تشعل التوترات العالمية بسبب برنامجها النووي.

وهدد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون بتقديم "هدية" لم يحددها، ويمكن أن تكون تجربة لصاروخ نووي، وذلك في حال لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات في المحادثات النووية بنهاية العام.

ووصلت المحادثات حول نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية إلى طريق مسدود منذ انهيار القمة الثانية بين ترمب وكيم في هانوي بداية هذا العام.

وأجرت بيونغ يانغ سلسلة من التجارب في منشأة سوهيه للصواريخ هذا الشهر، بعد إطلاق عدد من الأسلحة في الأسابيع الأخيرة.