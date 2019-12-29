قارب موت كوري على سواحل اليابان.. 7 جثث متحللة

عُثر على 7 جثث متحللة بشكل كبير في قارب صيد، يشتبه بأنه كوري شمالي جرفته الأمواج إلى شاطئ جزيرة يابانية، بحسب ما أفاد مسؤول في خفر السواحل الياباني، الأحد.

ووجد الرفات، السبت، على متن قارب محطم على شاطئ جزيرة سادو الواقعة على بعد نحو 900 كلم عن كوريا الشمالية عبر بحر اليابان.

وصرح المسؤول، الأحد، بأن السلطات ذكرت "أن 5 من الجثث تعود لرجال، ولكن لم يتم تحديد جنس الجثتين الأخريين" بسبب تحللهما بشكل كبير.

وأضاف: "وقعت حالات مماثلة في السابق ولكن هذا أول اكتشاف لجثث في قارب متهالك على هذه الجزيرة خلال العام الحالي".

وأشار إلى أنه "تم العثور على حروف وأرقام مطلية على جسم القارب الخشبي الذي انشطر إلى قسمين"، موضحاً أنه لم يتم العثور على ما يدل على جنسية من كانوا على ظهر القارب.

وذكر الإعلام المحلي أن الشرطة وخفر السواحل يحققون في القضية ويشتبهون في أن القارب أبحر من كوريا الشمالية.

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وحتى هذا الوقت من العام جرفت الأمواج ما يقرب من 156 قارب صيد، يشتبه بأنها من كوريا الشمالية، إلى السواحل اليابانية، أو عثر عليها وقد دخلت المياه اليابانية، بحسب صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية.

ويقول خبراء إن بعض صيادي السمك الكوريين الشماليين يتوغلون في البحر لصيد عدد أكبر من الأسماك لتلبية مطالب حكومتهم.

وفي عام 2018، تم إنقاذ 10 كوريين شماليين على متن قارب خشبي صغير جرفتهم المياه إلى شمال اليابان وأعيدوا إلى بلدهم.