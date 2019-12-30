روسيا تؤكد تورط داعش في التآمر على احتفالات سان بطرسبرغ

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الاثنين، أن أحد المشتبه بهما في مخطط اعتداء كان يستهدف مدينة سان بطرسبرغ وتم إحباطه بمساعدة واشنطن، كان قد بايع تنظيم داعش.

وأظهر فيديو نشره جهاز الأمن الروسي توقيف رجلين، الجمعة، وتم تفتيش شقتهما حيث عثر على ذخائر وأسلحة بيضاء وأسلاك كهربائية وثياب سوداء.

وقالت أجهزة الأمن الروسية في بيان إن الرجلين اللذين لم يكشف اسماهما، اعترفا بجرمهما. وتم فتح تحقيق بتهمة "المشاركة في عصابة إرهابية".

كما أظهر فيديو لجهاز الأمن الروسي شخصا ملثما يؤدي قسم مبايعة باللغة العربية. وهو أحد المشتبه بهما، بحسب جهاز الأمن الروسي.

وتم إحباط هذا الاعتداء الذي كان يستهدف ثاني أكبر المدن الروسية بفضل معلومات استخباراتية مصدرها الولايات المتحدة. وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الأحد نظيره الأميركي دونالد ترمب على ذلك.

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ووفقا لجهاز الأمن الروسي، فإن الموقوفين كانا يخططان لتنفيذ هجمات في "أماكن مزدحمة جدا" في سان بطرسبرغ خلال احتفالات رأس السنة.

ورغم اختلافهما بشأن العديد من القضايا، فإن موسكو وواشنطن تؤكدان بانتظام عزمهما على مكافحة الإرهاب.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 تم إحباط اعتداء مماثل كان يستهدف كاتدرائية في سان بطرسبرغ بفضل معلومات أميركية أيضا.