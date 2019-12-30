طالبان: ليس لدينا خطط لوقف إطلاق النار في أفغانستان

أكدت حركة طالبان الاثنين في بيان أنها لا تعتزم تنفيذ وقف إطلاق نار في أفغانستان في إطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بل فقط العمل على خفض للتصعيد. وبحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام، قالت طالبان إن الحركة في أفغانستان "ليست لديها خطط لوقف إطلاق النار".

والمحادثات بين واشنطن وطالبان حول انسحاب القوات الأميركية من البلاد لقاء ضمانات أمنية من الحركة، معلقة حالياً منذ أن شن مسلحوها هجوما على قاعدة عسكرية مطلع كانون الأول/ديسمبر.

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وأوضحت طالبان في بيانها أن "الأميركيين طلبوا خفضاً للتصعيد تقوم الحركة في أفغانستان بدراسته"، نافيةً بذلك "معلومات زائفة قامت وسائل إعلام بنشرها حول تنفيذها وقفاً لإطلاق النار"، وفق البيان.

وتناقش الولايات المتحدة وطالبان منذ أكثر من عام اتفاقاً من شأنه أن يتيح انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان على أن تلتزم طالبان تدابير أمنية تمهيدا لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية وتتعهد بخفض العنف.

وكان الطرفان على وشك التوصل لاتفاق في أيلول/سبتمبر ينص على الالتزام "بتخفيض في العنف"، قبل أن يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليقه بعد هجوم للمتمردين أدى إلى مقتل عسكريين أميركيين.

واستأنفت المفاوضات لاحقاً قبل أن تتوقف من جديد بعد هجوم آخر على قاعدة عسكرية تديرها القوات الأميركية. وتبنت طالبان بعد ذلك هجوماً ثانيا مؤكدةً أنها قتلت عسكرياً أميركياً.