غارات أميركية في الصومال تقتل 4 من مقاتلي حركة الشباب

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، الأحد، عن مقتل 4 من مقاتلي حركة الشباب الصومالية الإرهابية في 3 غارات جوية على بلدتين بالصومال.

وقالت في بيان لها إنها استهدفت بـ 3 غارات جوية الإرهابيين، بعدما تم التنسيق مع الحكومة الفيدرالية في الصومال في موقعين بمنطقة كونيو بارو "شمال بلدة كيسمايو"، وكاليو بارو. وأوضح أنه تم تنفيذ الضربة الجوية بعد أن "قام مقاتلون من حركة الشباب بمهاجمة القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة".

وتدعم الولايات المتحدة وحوالي 22 ألف جندي من الاتحاد الإفريقي القوات الصومالية في قتالها ضد حركة "الشباب".

وتشن الحركة، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي الدولي، هجمات منتظمة داخل دولة الصومال المضطربة الواقعة بشرق إفريقيا.

يذكر أنه وقع تفجير انتحاري، السبت، عند تقاطع مزدحم في جنوب غربي العاصمة الصومالية، أسفر عن مقتل 79 وإصابة نحو 125 آخرين.