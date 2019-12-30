لاعب السلة التركي يتحدى أوردغان: لا يمكنك هزيمتي

تحدى لاعب السلة التركي، عضو فريق بوسطن في الدوري الأميركي لكرة السلة، أنيس كانتر، الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان على "تويتر"، وقال في تغريدة وجهها إليه: "أنا شيء لا يمكنك هزيمته.. أنا الأمل".

وأرفق في تغريدته مقابلة تلفزيونية مع قناة MSNBC الأميركية، تحدث فيها عن إصراره لتحدي أردوغان الذي سلب الديمقراطية من بلاده. وعندما سأله المذيع هل تشعر بالقلق من إمكانية ترحيلك إلى تركيا، وهو ما يدفعك إلى التفكير في التوقف عن الحديث أمام الإعلام، رد اللاعب بالقول: "عندما سمعت عن الترحيل بدأت أضحك لأنه إذا نظرت إلى ذلك كما تعلمون، فهناك قواعد وأنظمة وقوانين وهذه أميركا، لهذا السبب لا أعتقد أن هذا سيحدث".

موضوع يهمك شكر إينيس كانتر نجم فريق بوسطن لكرة السلة الأميركية دولة كندا على السماح له باللعب في البلاد يوم عيد الميلاد على الرغم... كندا تتحدى أردوغان.. كانتر بالملعب رغم مذكرة اعتقاله العرب و العالم

وأضاف: "إن كل ما أحاول القيام به هو محاولة لعب كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين، وأن تكون وظيفتي الثانية هي أن أكون ناشطاً في مجال حقوق الإنسان ومحارباً من أجل الحرية. ولا أعتقد أن هذه الأنشطة ستدفع أميركا لترحيلي إلى تركيا".

وتابع: "عندما أسمع كلمة ترحيل، يتبادر إلى ذهني أنهم يخافون من صوتي ومن محادثاتي ومواضيعي التي أطرحها عن تركيا. ولا يهمني ما يقولون ولا العواقب التي أواجهها بسبب الأنشطة التي أقوم بها. الشيء الوحيد الذي سوف أقوم به هو مواصلة الحرب من أجل الحرية والديمقراطية في تركيا".