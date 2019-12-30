لافروف: الشعب الليبي هو من سيقرر كيفية إنهاء الأزمة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه من غير المعقول استخدام التهديد من قبل الأميركيين، وذلك إثر لقاء جمعه بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحثا خلاله الملف السوري وعودة اللاجئين وتطورات المنطقة.

وأبدى لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ظريف قلقه من بعض التطورات الدولية والتدخلات بشؤون بعض الدول. وأعلن تأييد بلاده لعمل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، مؤكداً الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

وتابع لافروف أن "الأزمة الليبية سببها تدخل حلف شمال الأطلسي"، مشدداً على ضرورة إعلان وقف لإطلاق النار ولمصلحة الشعب الليبي يجب أن يتم وقف العمليات القتالية والبدء في حوار لتشكيل اتفاق قابل للتطبيق".

وانتقد التعامل الأميركي مع الاتفاق النووي الإيراني والضغوط التي تمارسها واشنطن على دول العالم، مشيراً إلى أن روسيا بذلت جهوداً كبيرة للحفاظ على الاتفاق الذي وصفه بالهام.

من جهته، أكد ظريف تطور العلاقة مع روسيا في كثير من المجالات التجارية والمالية، داعياً أوروبا إلى الالتزام بتعهداتها في ملف الاتفاق النووي. وأشار إلى أن واشنطن تحاول فرض أحكامها في كل دول العالم.

وحول الوضع في سوريا، قال ظريف: "يجب اجتثاث الإرهاب في إدلب"، مشدداً على التعاون "مع روسيا لاستقرار الوضع في سوريا".