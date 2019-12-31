أردوغان: دعمنا لحكومة الوفاق يضمن تنفيذ اتفاقاتنا معها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا. ونقلت قناة "تي.آر.تي" عربي التركية على "تويتر" عن أردوغان قوله: "من خلال الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة الوفاق في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين".

وأوضح أردوغان أن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

والخميس الماضي، أكد الرئيس أردوغان، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أعلن أن الحكومة التركية أرسلت، الاثنين، مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لتسرع بذلك خطة إصدار القانون التي تأكدت الأسبوع الماضي. إلا أن المعارضة وبعد لقائها مع تشاووش أوغلو ترفض إرسال قوات إلى ليبيا.

وتحدث الوزير بعد اجتماع مع زعماء المعارضة التركية سعياً لحشد الدعم لمشروع القانون.