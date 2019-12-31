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كوريا الشمالية.. "مسار جديد" بخطاب كيم في 2020

المصدر: سيول - رويترز
زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون
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من المنتظر أن يلقي زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون غدا الأربعاء خطابا بمناسبة العام الجديد، ملمحا عن "مسار جديد" تعهد بانتهاجه إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بمهلته لتخفيف موقفها إزاء نزع السلاح النووي.

ومن المتوقع أن يتطرق خطاب العام الجديد إلى مجموعة واسعة من القضايا تتراوح من الشؤون الخارجية والتطور العسكري إلى الاقتصاد والتعليم.

كيم وترمب كيم وترمب

وكان كيم قال في خطابه في مستهل 2019 إنه ربما يغير مساره إذا واصلت واشنطن حملة الضغط وطالبت بتحرك أحادي‭‭‬‬، في حين شدد على "الاكتفاء الذاتي" اقتصاديا، وهو نهج أعلن اتباعه وسط تشديد العقوبات.

والولايات المتحدة في طريقها لتجاهل مهلة نهاية العام التي حددها كيم، والتي تهون واشنطن من شأنها، لإظهار مزيد من المرونة
لاستئناف المحادثات الهادفة لتفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ولم تقدم كوريا الشمالية ملامح تذكر عن "المسار الجديد"، لكن القادة العسكريين الأميركيين قالوا إن خطوة بيونغ يانغ التالية قد تشمل اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو النوع الذي توقفت عن إطلاقه منذ 2017، وكذلك اختبار قنابل نووية.

كلمات دالّة

#بيونغ يانغ, #كيم, #واشنطن

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