واشنطن: سننشر مئات الجنود الإضافيين في العراق

قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن واشنطن ستنشر مئات الجنود الإضافيين في العراق.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أنها قامت بإرسال قوات إضافية لتأمين السفارة الأميركية في بغداد.

وطالب البنتاغون حكومة العراق بتأمين الحماية للسفارة والمواطنين الأميركيين.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون لرويترز، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة قوات إضافية من مشاة البحرية بشكل مؤقت إلى سفارتها في بغداد بعد مهاجمتها اليوم الثلاثاء من قبل محتجين عراقيين، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي.

وأضاف المسؤولون أن عدد القوات سيكون صغيرًا وسيأتي من المنطقة.

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وتمكن المحتجون بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، من دخول باحة السفارة منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت، الأحد، قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة، بحسب ما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث". كما حاولت ميليشيات عراقية، في وقت لاحق اقتحام البوابة الثانية للسفارة الأميركية وأشعلت فيها النار.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ زعماء العراق، الثلاثاء، أن أميركا ستحمي وتدافع عن مواطنيها، وذلك خلال اتصالات هاتفية مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومة تسيير الأعمال عادل عبدالمهدي.