شاهد أستراليا تستقبل 2020 بألسنة لهب تأكل بلدات بأكملها

أكدت السلطات الأسترالية، الأربعاء، وفاة شخص ثالث في حرائق الغابات المدمرة التي ضربت الساحل الجنوبي الشرقي هذا الأسبوع، وفقدان رابع من المحتمل أنه لقي حتفه أيضا بينما سارعت القوات البحرية لتقديم الإمدادات والمساعدة في عمليات الإجلاء.

وتأكد حتى الآن مقتل 12 شخصا في حوادث تتصل بالحرائق في أنحاء البلاد منذ اشتعالها قبل بضعة أشهر، بينهم ثلاثة متطوعين من رجال الإطفاء، بعد ثلاث سنوات من الجفاف.

وأتت أعمدة النيران، التي أججها ارتفاع درجات الحرارة، على بلدات بأكملها يومي الاثنين والثلاثاء، ما دفع آلاف السكان إلى البحث عن ملاذ على الشواطئ. ووقف الكثيرون في المياه الضحلة هربا من ألسنة اللهب.

أكثر من 100 حريق بولاية نيو ساوث ويلز

كما دمرت الحرائق أكثر من عشرة ملايين فدان، وتندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف.وأتاح الانخفاض النسبي في درجات الحرارة اليوم للبلاد الفرصة لحصر الخسائر رغم أنه لا يزال هناك أكثر من 100 حريق بولاية نيو ساوث ويلز وحدها، كما يواصل آلاف من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق.

وتم العثور على جثة رجل في سيارة محترقة الأربعاء على الساحل الجنوبي للولاية بعدما بدأ عمال الطوارئ تمشيط المناطق الأشد تضررا.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة أن عدد القتلى سيرتفع.

وقال جاري ووربويز نائب مفوض شرطة الولاية للصحفيين في سيدني "بكل أسى، نعلن اليوم أن الشرطة أكدت ثلاث وفيات أخرى نتيجة الحرائق على الساحل الجنوبي".

وذكرت شرطة الولاية أن الشخص المفقود رجل يبلغ من العمر 72 عاما لم تستطع السلطات الوصول إليه.

يذكر أن الحرائق انتشرت في عدة ولايات وامتدت مئات الكيلومترات في بعض المناطق.