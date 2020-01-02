بعد هبوط اضطراري.. العثور على رئيس أركان جيش تايوان جثة

قتل رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية، الخميس، وفق ما أفادت وزارة الدفاع.

ولقي رئيس الأركان الجنرال، شين يي-مينغ، حتفه بعد تحطم المروحية وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع، شيه شون-وين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن رئيس الأركان الجنرال نجا من الحادث، إلا أن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك في حينه.

وكان شين (62 عاماً) وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق) بمناسبة قرب حلول عيد السنة القمرية.

يذكر أن شين بصفته رئيس الأركان، يشرف على الملف الدفاعي للجزيرة ضد الصين، التي تهدد باستخدام القوة العسكرية لضم ما تعتبره أرضاً تابعة لها.