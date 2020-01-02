تعيين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية في البحرين

أبلغ ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الخميس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك لدى لقائه مع الزياني في قصر القضيبية اليوم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

هذا وأشاد الأمير سلمان بن حمد بجهود الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات، التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، كما أثنى على ما حققه الدكتور عبداللطيف الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.

كما وأشاد بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية. وتمنى له التوفيق في مهامه المقبلة بتعيينه مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية.

من جانبه أعرب الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية وشكره وتقديره إلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يبديه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.