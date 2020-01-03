رئيس لبنان يعزي نظيريه بإيران والعراق بقتل سليماني والمهندس

أبرق رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، إلى نظيريه الإيراني والعراقي، حسن روحاني، وبرهم صالح، معزياً بقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، اللذين قتلا وقيادات أخرى في ضربة أميركية استهدفت موكبهم قرب مطار بغداد فجر اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية اللبنانية إلى تجنيب البلاد والمنطقة انعكاسات وتداعيات الضربة. وقالت في بيان إن لبنان يشجع دوماً على تغليب منطق الحوار وضبط النفس والحكمة لحل المشاكل، بدلاً من استعمال القوة والعنف في العلاقات الإقليمية والدولية. كما دعا إلى تجنيب المنطقة تداعيات الاغتيال وإبعاد لبنان عن انعكاسات هذا الحادث الخطير، لأنه أحوج ما يكون إلى الاستقرار الأمني والسياسي لتأمين خروجه من الأزمة الاقتصادية والمالية ‏الخانقة.

موضوع يهمك أكد مسؤول عسكري أميركي، اليوم الجمعة، وصول "تعزيزات عسكرية أميركية لتأمين" السفارة الأميركية في بغداد، وذلك بعدما تعرضت... بدء وصول التعزيزات العسكرية الأميركية إلى السفارة ببغداد أميركا

واعتبرت الخارجية اللبنانية أن قتل سليماني انتهاك لسيادة العراق وتصعيد خطير، ضد إيران من شأنه زيادة التوتر في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن الضربة الأميركية التي استهدفت قاسم سليماني "قانونية"، واصفاً خطر عدم التحرك ضد إيران بأنه "كان هائلاً"، مضيفاً أنه "بقتل سليماني أحبطنا هجوماً إيرانياً وشيكاً".

وقال إن قرار قتل سليماني صادق عليه الرئيس ترمب، وهو مستعد لكافة التهديدات الإيرانية.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال: "لا نسعى لحرب مع إيران ولن نقف مكتوفي الأيدي، ونرى أميركيين معرضين للخطر".

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية ببعض التفاصيل حول العملية، فقالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من دمشق.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق أن عملية استهداف سليماني جرت الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد، وأن هناك أنباء عن استخدام 4 صواريخ في عملية استهداف سليماني ومرافقيه.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.