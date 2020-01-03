نصرالله: سنواصل السير على نهج سليماني لتحقيق أهدافه

نقلت قناة المنار، التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني على تليغرام عن أمين عام الحزب حسن نصرالله، نعيه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقائد البارز في الحشد الشعبي في العراق أبومهدي المهندس.

وكان سليماني والمهندس وآخرون قضوا فجر اليوم الجمعة في عملية أميركية، استهدفت موكبهم قرب مطار بغداد.

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وأكد نصر الله أنه سيواصل السير على نهج سليماني لتحقيق أهدافه. وأضاف أن "القتلة الأميركيين لن يستطيعوا تحقيق أي من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة"، وأضاف أن "القصاص العادل من قتلة المجاهدين سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين".

وكان مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق أكد أن عملية استهداف سليماني جرت الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد، وأن هناك أنباء عن استخدام 4 صواريخ في عملية استهداف سليماني ومرافقيه. وأضاف أن استهداف سليماني جرى قبل خروجه من البوابة الشرقية لمطار بغداد.

وقال مراسلنا إن هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأميركية ببغداد، وإن القوات الأمنية العراقية تغلق الجسر المعلق المؤدي للسفارة الأميركية.