البحرين والأردن يدعوان لبذل الجهود لخفض التصعيد في المنطقة

دعا كل من مملكة البحرين والمملكة الأردنية لضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات أزمة جديدة.

وقال بيان للخارجية البحرينية إن مملكة البحرين تتابع تطورات الأحداث في جمهورية العراق الشقيقة، والتي جاءت نتيجة الأعمال الإرهابية المدانة والتي شجبتها المملكة فيما سبق، مؤكدة على ضرورة عدم التصعيد من أجل تجاوز هذه المرحلة، والتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وتشدد مملكة البحرين على أهمية التحرك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لما لها من أهمية حيوية واستراتيجية للعالم بأسره.