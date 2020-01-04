بالصور.. حماس تقيم عزاء لقاسم سليماني

أقامت حركة حماس، في قطاع غزة، السبت، بيت عزاء لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أميركية في بغداد فجر الجمعة.

ورُفعت في بيت العزاء المقام في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، صور لسليماني، وحضر العزاء قيادات من الفصائل الفلسطينية.

موضوع يهمك رصدت لقطات لحظة استهداف سيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فجر الجمعة، بصاروخ أميركي عقب خروجه من مطار... شاهد لحظة قصف سيارة سليماني بصاروخ أميركي العراق

ونعت حركة حماس الجمعة، قائد لواء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ووصفته بـ"الشهيد".

يأتي ذلك بعد عملية استهداف أميركية بالصواريخ، خارج مطار بغداد، أدت إلى مقتل سليماني وعدد من مرافقيه.

وحملت أميركا المسؤولية عن ما سمَّته "الدماء التي تسيل"، محذرة من أن "سلوكها العدواني يؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها".

وبعد الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قاسم سليماني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس ميليشيا الحشد، غرَّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكأنه منتصر بنشر علم بلاده فقط.

وجاءت تغريدة ترمب بعد عملية اغتيال منظمة تمت باستخدام الطائرات، واستهدفت عدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي من البوابة الجنوبية برفقه وفد غير عراقي، حيث أشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثوري.