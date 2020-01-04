ديلي ميل: طائرة الدرون التي قتلت سليماني والمهندس انطلقت من قطر

نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن منتظر الحسيني، أحد قادة الميليشيات، أن صاروخين اثنين استهدفا المركبة التي كانت تقل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب زعيم ميليشيا الحشد، أبومهدي المهندس، بينما أصيبت السيارة الأخرى بصاروخ فقط.

وبحسب ما نقلته الصحيفة فإن الصاروخين انطلقا من طائرة مسيرة من طراز إم كيو 9 هانتر كيلر MQ9 HUNTER KILLER أطلقت من مقر القيادة المركزية الأميركية في قطر .

وقُتل في الضربة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وتمزقت جثته من جراء الانفجار الهائل.

وأعلن القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني العميد إسماعيل قاآني، الجمعة، مقتل 4 ضباط إيرانيين كبار كانوا برفقة سليماني عندما استهدفته الغارة الأميركية في محيط مطار بغداد.

والضباط الإيرانيون القتلى في العملية العسكرية الأميركية هم: النقيب وحيد زمانيان، والرائد هادي طارمي، والعقيد شهرود مظفري نيا، واللواء حسين جعفري نيا.

ومن جهته، أورد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 10 أشخاص في الغارة الجوية الأميركية، 5 منهم أعضاء في الحرس الثوري.