عقب مقتل قاسم سليماني.. ألمانيا تراجع مستويات التهديد

راجعت أجهزة الأمن الألمانية مستويات التهديد دولياً ومحلياً في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق هذا الأسبوع.

وأكدت وزارة الداخلية تقريرا إعلاميا السبت بشأن مراجعة إرشادات تم توزيعها على الشرطة في ولايات ألمانيا الـ16 بحيث يمكنها اتخاذ "إجراءات أمنية مناسبة" لحماية عدة منشآت منها الأميركية.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن الإرشادات التي قام بتوزيعها مكتب الشرطة الفيدرالية.

وأوردت صحيفة فيلت ام زونتاغ الأسبوعية أن عددا من الولايات الألمانية رفع مستوى التأهب بالفعل.

وصوت البرلمان الألماني مؤخرا لصالح حظر تام لكل أنشطة حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في البلاد.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد، الجمعة، أن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على الإرهابي الأول بالعالم قاسم سليماني.

وقال ترمب إنه أمر شخصياً بالقضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وإن بلاده لديها قائمة أهداف جاهزة لتنفيذها في أي وقت.

وهددت إيران، اليوم السبت، بالرد على مقتل سليماني، عبر ميليشياتها في المنطقة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قوله: "منذ الليلة الماضية بدأنا برصد القواعد العسكرية والبوارج والمراكز الأميركية في المنطقة".

وأوضح أن "مقاتلي المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى لا أريد ذكرها يستعدون حالياً للقيام بتحرك ما".

وأضاف: "أوصي الشعب الإيراني بالصبر، لأن اتخاذ خطوات عسكرية يتسم بأطر وقواعد، وكلما استطعنا الالتزام بها فإن صفعتنا ستكون أكثر تأثيراً".