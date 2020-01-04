منشقون كوريون اعتقلوا في فيتنام.. يمضون بطريقهم إلى الجنوب

قالت جماعة للناشطين مقرها سيول، اليوم السبت، إنه تم الإفراج عن 11 كورياً شمالياً بعد إلقاء القبض عليهم في فيتنام خلال محاولتهم الفرار إلى كوريا الجنوبية، مضيفةً أن الفضل في ذلك يرجع إلى منظمات أوروبية.

وكانت قوات حرس الحدود الفيتنامية قد ألقت القبض على المجموعة المكونة من ثماني نساء وثلاثة رجال في شمال فيتنام، بعد أن عبروا الحدود من الصين أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجرى احتجازهم في مدينة لانغ سون الحدودية بشمال شرقي البلاد.

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وقال بيتر يونغ الذي يرأس "جماعة العدالة لكوريا الشمالية" (جاستس فور نورث كوريا) والتي تساعد اللاجئين إن المنشقين مضوا في طريقهم إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضي بعد الإفراج عنهم.

وأضاف يونغ أن منظمات أوروبية متعددة لعبت دوراً رئيسياً في هذا الموضوع، لكنه أحجم عن تحديدها بسبب الحساسية الدبلوماسية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد قالت أمس، الجمعة، نقلاً عن مصادر لم تحددها إن مسؤولين أميركيين، من بينهم دبلوماسيون يشاركون في محادثات نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية، تدخلوا للإفراج عن المنشقين. لكن يونغ قال إنه لا علم له بأي دور للولايات المتحدة.

بدورها، قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن تقرير الصحيفة الأميركية "غير صحيح". كما كشفت أن حكومة سيول بذلت جهوداً عاجلة لمنع ترحيل المنشقين بالقوة من فيتنام إلى كوريا الشمالية.