تداعيات مقتل سليماني.. ألمانيا تتوسط وبريطانيا تدعم

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن صحيفة غربية أن وزير خارجية ألمانيا يعتزم إجراء محادثات مباشرة مع إيران لمحاولة تهدئة الوضع.

فيما دعت بريطانيا اليوم السبت كل الأطراف إلى ضبط النفس، بعدما أدت ضربة جوية أميركية إلى مقتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، لكنها قالت إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن ولاس، في بيان إنه تحدث مع نظيره الأميركي، مارك إسبر، مضيفا "ندعو كل الأطراف لتهدئة الوضع".

وقال "القانون الدولي يكفل للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك لمواطنيها".

ويأتي ذلك فيما شدد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على "الحاجة إلى احتواء التصعيد" بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد.

وكتب بوريل على حسابه على موقع تويتر أنه بحث "مع ظريف التطورات الأخيرة" و"شدد على الحاجة إلى إظهار ضبط النفس وتجنب أي تصعيد جديد".

وأضاف أنه ناقش أيضا "أهمية الحفاظ على اتفاق فيينا حول النووي الإيراني، والذي يبقى حيويا للأمن العالمي". وتابع بوريل في تغريدته "أنا ملتزم أداء دور المنسق".