الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل يشهر سكيناً

أعلن المدعي العام، في مدينة ميتز الفرنسية، الأحد، أن الشرطة الفرنسية أطلقت النار على رجل يشهر سكيناً في أحد شوارع مدينة ميتز شمال شرق فرنسا.

وقال المدعي العام كيريستيان ميكوري إن الرجل "معروف بتطرفه واضطراب شخصيته".

ويأتي ذلك بعد هجوم بسكين الجمعة في منطقة باريسية، نفذه شاب يعاني اضطرابات نفسية في منطقة فيلجويف التي تقع على بعد سبعة كيلومترات جنوبي باريس. واستهدف المهاجم أربعة أشخاص، وتفيد تقارير بأن إصابة اثنين منهم خطيرة.

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وطاردت الشرطة المهاجم وأطلقت عليه الرصاص من مسافة قريبة من موقع الهجوم. ووقع الهجوم خارج أحد المتاجر، ويبدو أن الحادث كان عشوائيا.

هذا ولم يعرف بعد الدافع وراء هذا الهجوم.

وأشاد لوران نونيز، نائب وزير الداخلية الفرنسي، الذي زار لاحقا موقع الحادث، باستجابة الشرطة وقال إنها قامت بـ "عمل بالغ الشجاعة".