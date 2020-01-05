عاهل الأردن يؤكد للعراق على أهمية تجنيب المنطقة أي تهديد

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للرئيس العراقي برهم صالح الأحد أهمية "بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر" و"تجنيب المنطقة والعالم أي تهديد" بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله أجرى الأحد اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقي أكد خلاله "حرص الأردن الدائم على الحفاظ على أمن العراق واستقراره، وضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر".

كما أكد الملك ضرورة "حماية العراق وشعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة والعالم أي تهديد للسلم والاستقرار".

وفجر الجمعة، قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

وكانت طهران توعدت الولايات المتحدة بـ"ردّ قاس" في "الزمان والمكان المناسبين" على قتل سليماني.

في المقابل هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير 52 موقعاً إيرانياً، بينها مواقع "مهمّة بالنّسبة إلى الثقافة الإيرانيّة" اذا استهدفت ايران مواقع أميركية ردا على مقتل سليماني، قائلاً إن الرقم 52 يُمثّل عدد الأميركيين الذين احتُجزوا في السفارة الأميركية في طهران على مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979.