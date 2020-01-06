اليابان: سنحمي سفننا في الشرق الأوسط بقوة عسكرية

جدد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي التأكيد على خططه لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط لضمان سلامة السفن اليابانية في المنطقة، وذلك على ضوء تصاعد التوتر بعدما قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.



ودعا آبي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الاثنين الدول المعنية إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوتر وتجنب المزيد من التصعيد.

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تأمين مرور السفن

إلى ذلك، أضاف قائلاً "نعتزم الدفع بقوات الدفاع الذاتي إلى هذه المنطقة لتعزيز عملية جمع المعلومات وتأمين مرور السفن المرتبطة باليابان بأمان"، مكررا خطة كشف عنها الشهر الماضي قبل التصعيد الأخير في التوتر.

مهمة خاصة.. منفصلة عن أميركا

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت أواخر الشهر الماضي أنها سترسل طائرات حربية وطائرات دوريات إلى الشرق الأوسط، الذي تستقبل منه نحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.



واختارت اليابان، حليفة الولايات المتحدة التي حافظت على علاقات ودية مع إيران، إطلاق عمليتها الخاصة بدلا من الانضمام إلى مهمة تقودها واشنطن لحماية حركة الشحن البحري في المنطقة.

إلى ذلك، قال مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية إن الحكومة تهدف إلى بدء تشغيل طائرات الدورية في وقت ما خلال يناير، بينما من المحتمل أن تبدأ مدمرة أنشطتها في المنطقة في فبراير شباط.