بالفيديو.. رئيس حركة حماس في منزل سليماني بطهران

تواصل حركة "حماس" تعبيرها بالحزن على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتل بغارة أميركية في بغداد، فجر الجمعة، فبعد نعي وإقامة بيت عزاء واتصال رئيس المكتب السياسي للحركة بوزير الخارجية الإيراني للتعزية ومشاركة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في مراسم تشييع جثامين سليماني والمهندس ورفاقهما، وصل الأمر إلى زيارة بيت سليماني في بلاده، حيث زار إسماعيل هنية شخصياً وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة منزل قاسم سليماني في العاصمة الإيرانية طهران.

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وأظهر فيديو نشرته قناة تلفزيونية إيرانية، إسماعيل هنية وزياد نخالة وهما في منزل سليماني لتقديم العزاء.

يذكر أن حركة حماس نعت، الجمعة، قاسم سليماني ووصفته بـ"الشهيد".

وكان هنية قد قال في كلمة أثناء مراسم تشييع قاسم سليماني في طهران، إن هذه الجريمة تستحق العقوبة وتزيدنا قوة لتحرير القدس. وتابع "الشهيد سليماني هو شهيد القدس".

هذا وأقامت حركة حماس، في قطاع غزة، السبت، بيت عزاء لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أميركية في بغداد فجر الجمعة.

كما رُفعت في بيت العزاء المقام في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، صور لسليماني، وحضر العزاء قيادات من الفصائل الفلسطينية.