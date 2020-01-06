جونسون بأول تصريح بعد مقتل سليماني: "كان خطراً كبيراً"

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كان يشكل خطرا على كل مصالح بريطانيا.

وأشار جونسون إلى أن سليماني اضطلع بدور بارز في أعمال أدت إلى مقتل آلاف المدنيين الأبرياء وأشخاص في الغرب.

كما نوّه بأنه تم اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن البريطانيين ومصالح بريطانيا في الشرق الأوسط.

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"احتواء التوتر"

كلام جونسون جاء بعد أن توافق قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على العمل معا من أجل احتواء التوتر في الشرق الأوسط، وذلك وفقا لما أعلنه متحدث باسم الحكومة الألمانية، حيث دعت الدول الثلاث، الأحد، إيران إلى التخلي عن الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي لعام 2005.

في التفاصيل، قالت مجموعة "إي3" في بيان "نعيد التأكيد على التزامنا بمواصلة القتال ضد داعش وهو لا يزال يحظى بالأولوية، من الضروري أن نحافظ على التحالف، وفي هذا الصدد ندعو السلطات العراقية إلى مواصلة تقديم الدعم الضروري للتحالف".

وأضاف البيان "نحن مستعدون لمواصلة المشاورات مع كل الأطراف من أجل المساهمة في وقف تصعيد التوتر وإعادة تأسيس الاستقرار بالمنطقة".

كما طالبت الدول الثلاث العراق بمواصلة دعمه للتحالف الدولي ضد داعش.

وأكد القادة على قلقهم من دور إيران السلبي، خاصة أفعال "فيلق القدس" في المنطقة، مجددين التزامهم تجاه سيادة وأمن العراق.