الناتو: متفقون على ألا تحوز إيران سلاحا نوويا مطلقا

قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن أعضاء الحلف متفقون على ضرورة ألا تحوز إيران أسلحة نووية مطلقا.

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن في وقت سابق الاثنين، أن إيران لن تملك سلاحاً نووياً مطلقاً في تغريدة نشرها على "تويتر".

ودعا ينس ستولتنبرغ، ايران إلى "تجنب مزيد من العنف والاستفزازات" بعدما أجرى الحلف محادثات طارئة بشأن الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.

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ومع تزايد التوتر عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، قال ستولتنبرغ "أثناء اجتماعنا اليوم، دعا الحلفاء إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. إن أي نزاع جديد لن يكون في مصلحة أحد، ولذلك على إيران أن تمتنع عن مزيد من العنف والاستفزازات".

وخلال الاجتماع الذي عقده سفراء الدول الـ29 الأعضاء في الحلف، عرض المسؤولون الأميركيون لشركائهم العملية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وشدد ستولتنبرغ على أن العملية كانت "قرارا للولايات المتحدة وليس للتحالف أو الحلف الأطلسي".

وتدارك "لكن جميع الحلفاء قلقون من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. لقد رأينا أخيرا تصعيدا من جانب إيران، وخصوصا ضربة لمنشأة نفطية سعودية وإسقاط طائرة مسيرة أميركية".

والسبت، أعلن الحلف الأطلسي تعليق عمليات التدريب في العراق بعد مقتل سليماني.

وعلق ستولتنبرغ "نحن مستعدون لاستئناف التدريب ما إن يسمح الوضع الميداني بذلك".