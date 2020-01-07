زلزال بقوة 6.2 درجة يهز إندونيسيا.. وهلع بين السكان

ضرب زلزال قوي بقوة 6,2 درجة شمال غرب إندونيسيا، الثلاثاء، وفق المعهد الجيولوجي الأميركي، لكن لم يتسبب بأضرار مهمة أو بإصدار إنذار بوقوع تسونامي، وفق المعلومات الأولية المتوفرة.

ووقع الزلزال بعمق 20 كلم قرب جزيرة سيمولو غرب محافظة آتشيه في جزيرة سومطرة، وفق المعهد الأميركي.

هذا ولم يصدر المكتب الإندونيسي للأرصاد الجوية والجيولوجيا إنذاراً بتسونامي بعد الزلزال.

هلع بين السكان

كما أصيب سكان سيمولو بالهلع إثر الزلزال، حيث هرعوا من منازلهم، وفق شاهد عيان في المكان.

وروى أحمدي أحد سكان الجزيرة لوكالة فرانس برس "نحن على الشاطئ لنراقب حركة المياه"، لترقب وقوع موجة تسونامي.

ولم تشر السلطات إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية هامة في المكان.

17 ألف جزيرة

وتقع إندونيسيا المؤلفة من 17 ألف جزيرة، والمشكّلة من تلاقي ثلاث صفائح تكتونية كبرى على خط الزلازل في المحيط الهادئ، الذي يشهد حركة زلزالية قوية.

وفي عام 2018، قتل أو فقد أكثر من 4300 شخص بعد زلزال بقوة 7,5 درجة، تبعته تسونامي، في جزيرة سولاوسي في منطقة بالو.

وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، ضرب زلزال عنيف بقوة 9.1 درجة محافظة اتشيه، أقصى غرب الأرخبيل، مسبباً موجة تسونامي ضخمة في المحيط الهندي، ما أسفر عن مقتل 170 ألف شخص.